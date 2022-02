Trail « Sur les traces de Duguesclin » Dinan, 26 juin 2022, Dinan.

Trail « Sur les traces de Duguesclin » Dinan

2022-06-26 – 2022-06-26

Dinan Côtes d’Armor

4 épreuves au programme :

« Le Duguesclin Trail » course de 25 kilomètres à 8h45.

« L’Atout Confort Challenge » course de 12 kilomètres à 9h30.

« Le p’tit Trail Pain d’Epices » de 7 kilomètres à 9h15.

« Courses enfants » à 11h15.

« La marche familiale Azaé » marche de 12 kilomètres non chronométrée.

Challenge Entreprise Job and Box : chaque équipe sera composée de 3 coureurs qui feront courir 1 coureur dans chacune des épreuves du challenge (P’tit Trail Pain d’épices traiteur de 7 km, Challenge Atout Confort de 12 km et Trail Sur les traces de Duguesclin de 25km).

teamduguesclin@gmail.com

Dinan

