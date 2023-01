Trail Sud Touraine Chambon Chambon Chambon Catégories d’Évènement: Chambon

Trail Sud Touraine Place du 11 Novembre Chambon Indre-et-Loire

2023-03-04 12:00:00 – 2023-03-04 23:30:00 Chambon

Indre-et-Loire Chambon Évènement de trail running à part entière, idéalement placé dans le calendrier pour bien débuter sa saison grâce à un large panel d’épreuve qui va du 46 km trail au 12 km en passant par un 22 km, un 46 km duo, une marche nordique chronométrée 11 km et une randonnée ouverte à tous.

Découverte de la vallée de la Creuse, de la Claise et traverserez le plateau du Bois des Cours au contact d’une nature sauvage encore préservée.

L’association “ Courir Marcher dans le Sud Touraine ” organise son trail et sa randonnée en semi nocturne pour la quatrième année.

Au programme : 15h30 : départ du 46 km en individuel et en solo – 15h45 : départ de la marche nordique compétition 11 km – 15h50 à 16h10 : départs de la randonnée pour tous (départs libres) – 17h30 : départ du 22 km – 18h : départ du 12 km. Des itinéraires à parcourir, un territoire à découvrir !

contact@trailsudtouraine.fr +33 6 73 04 73 51 https://trailsudtouraine.fr/

