Trail solidaire Trail Volodalen du Jura Impasse de Bellecin Orgelet, samedi 27 juillet 2024.

Rendez-vous le 27 juillet pour la 11ème édition du TVJ !

Programme 2024

➜ 10 KM / 250m D+ / 2 ravitaillements

3 variantes ⏱️ TVJ 10 chronométré, TVJ 10 Off (non chronométré), TVJ 10 GIRLS’UP (course exclusivement féminine)

➜ 17 KM / 500m D+ / 2 ravitaillements

➜ 25 KM / 700m D+ / 2 ravitaillements

➜ Le maratrail 42 KM / 1300m D+ / 3 ravitaillements

➜ L’ultra, 70 KM / 2000m D+ / 5 ravitaillements

➜ La bambino 1 KM / 10m D+ / 1 goûter

Inscription sur le site internet. Pour les petits, des courses enfants seront organisées gratuitement dans l’après-midi. Inscriptions sur place.

La TVJ c’est aussi

– Un rendez-vous festif ! Tout au long de la journée, le centre sportif de Bellecin nous accueille autour d’animations sportives encadrées et gratuites pour les familles. Plage, musique, repas pour récupérer après l’effort. Ne loupez pas notre concert live au bord du lac à 20h00.

– Une course solidaire/trail au profit des plus démunis au Bénin en Afrique.

Les fonds récoltés permettent de soutenir l’association Volodalen Solidaire et venir en aide à Tohoué, un petit village au Bénin. Ce projet vise à offrir aux orphelins et aux enfants démunis un foyer, une alimentation saine, des soins corporels, psychologiques et sanitaires adéquats, ainsi qu’une éducation ou une formation professionnelle de qualité. EUR.

Début : 2024-07-27 07:00:00

fin : 2024-07-27 20:00:00

Impasse de Bellecin Centre sportif de Bellecin

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

