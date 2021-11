Tréguier Tréguier Côtes-d'Armor, Tréguier Trail Sep’arty Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier Côtes d’Armor Organisée par Sport Nature Trégor, la Sep’arty permet de récolter des fonds au profit de l’Association Française des Sclérosés en Plaques. Après 2 ans d’absence, elle est de retour !

Rendez-vous le samedi 18 décembre 2021 à 19h sur la place du Martray à Tréguier pour cette nouvelle édition pleine de surprises ! Pour participer au trail semi-urbain de 10 km ou à la marche de 8 km en nocturne, inscrivez-vous dès maintenant dans la rubrique Inscription. Les dossards seront à retirer à la mairie de Tréguier, salle Joseph Nicolas, le samedi 18 décembre 2021 de 14h00 à 18h30 Nous étions près de 1800 participants en 2018. Pass sanitaire obligatoire le jour de la course. N’oubliez pas vos lampes frontales ! Venir déguisés, c’est encore mieux !

trail.separty.treguier@gmail.com +33 2 96 92 30 19 http://www.trail-separty-treguier.fr/

