Trail semi urbain de Belvès Pays de Belvès, 23 juillet 2022, Pays de Belvès.

Trail semi urbain de Belvès Pays de Belvès

2022-07-23 – 2022-07-23

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès

Trail semi urbain de 6 et 12km samedi 23 juillet. Départ à partir de 19h devant le gymnase de Belvès.

Récompense aux 3 premiers coureurs femmes et homme de chaque course. Un lot offert à chacun des participants.

Inscription : informations à venir

Pays de Belvès

dernière mise à jour : 2022-04-18 par