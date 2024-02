Trail Rostrenn Rostrenen, dimanche 10 mars 2024.

Trail Rostrenn Rostrenen Côtes-d’Armor

Le dimanche 10 mars 2024 Trail Rostrenn 12km (nouveau parcours)

Avec départ et arrivée

Départ Course à pieds à 10h

Randonnée de 8km départ à partir de 10h15

Course pour enfants et ados à partir de 10h

(Boucle, ravitaillement, mi-circuit, chemins de randonnées, en forêt…)

A la Salle des Fêtes de Rostrenen .

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10

Salle des Fêtes

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

