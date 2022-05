TRAIL RAIL 34 Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Cazouls-lès-Béziers Hérault Cazouls-lès-Béziers 3eme édition du TrailRail34 le samedi 18 juin 2022

– 15km trail 350d+

– 26km trail 700d+

– 45km trail 1300d+

– 12km rando

REPAS (12€)

Grillades – frites

camembert – tarte aux pommes maison

