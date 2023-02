TRAIL QUILLAN – TRAIL DES PYRENEES AUDOISES Quillan Quillan Catégories d’Évènement: Aude

Quillan

TRAIL QUILLAN – TRAIL DES PYRENEES AUDOISES, 7 mai 2023, Quillan Quillan. TRAIL QUILLAN – TRAIL DES PYRENEES AUDOISES Quillan Aude

2023-05-07 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-07 Quillan

Aude Quillan La 14 ème édition du Trail Quillan aura lieu le dimanche 7 mai 2023 au départ de Quillan. La nature sauvage des Pyrénées Audoises et les sentiers vallonnés des Gorges de l’Aude vous attendent ! Les parcours offrent une alternance entre une majorité de sentiers, parfois étroits et sinueux, voir accidentés par endroits, et des pistes ou chemins agréables un peu plus roulants. 42km / 2800mD+

28km / 1600mD+

18km / 700mD+

11km / 350m+ ainsi qu’une randonnée de 11km le dimanche matin et une course enfant le samedi après midi. Le départ de la randonnée sera donné à 9h de la place Raoul Volontat et l’arrivée se fera devant le gymnase entre 11h30 et 13h30. Le tarif est de 8€. L’inscription est exclusivement en ligne cette année. Quillan

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Quillan Autres Lieu Quillan Adresse Quillan Aude Ville Quillan Quillan lieuville Quillan Departement Aude

Quillan Quillan Quillan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quillan quillan/

TRAIL QUILLAN – TRAIL DES PYRENEES AUDOISES 2023-05-07 was last modified: by TRAIL QUILLAN – TRAIL DES PYRENEES AUDOISES Quillan 7 mai 2023 Aude Quillan Quillan, Aude

Quillan Quillan Aude