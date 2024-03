Trail Préchacq-Navarrenx, dimanche 17 mars 2024.

Trail Préchacq-Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

L’ambition de cet évènement est, lors d’une journée conviviale et intergénérationnelle, de faire (re)découvrir le village, ses paysages et ses sentiers. Le parcours sera vallonné à travers champs et sous-bois le long des rives du gave et sur les crêtes de Saucède. Bref un superbe panorama sur les Pyrénées.

Notre souhait est d’organiser une journée intéressante pour les participants, les bénévoles et les partenaires des environs, tant sur le plan sportif que sur le plan humain accueil, partage, convivialité, repas et bonne humeur !

Evènement constitué de 4 épreuves

-Une marche de 8 km 12€ repas compris

-Une course de 8 km 12€ repas compris

-Une course de 12 km 14€ repas compris

-Une course pour les pitchouns de 700 m (gratuit pour les enfants de -10 ans)

-Accompagnants repas 10€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17

Préchacq-Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine prechacqendaban@gmail.com

L’événement Trail Préchacq-Navarrenx a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Béarn des Gaves