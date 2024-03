Trail pour tous Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d’Ascq, samedi 6 avril 2024.

Trail pour tous Samedi 6 avril 2026, le Métropole Trail Nature de Villeneuve d’Ascq propose une activité en famille à la découverte d’un parcours en pleine nature à allure libre (marche/footing). Samedi 6 avril, 10h30 Base de loisir Jean Yves cousteau Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:30:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:30:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00

Samedi 6 avril 2026, le Métropole Trail Nature de Villeneuve d’Ascq propose une activité en famille à la découverte d’un parcours en pleine nature à allure libre (marche/footing).

Rendez-vous à 10h30 à la base de pleine nature Jacques-Yves-Cousteau

Le parcours se compose d’une boucle de 2km nature

Un moment inédit de rencontres, de découvertes, de convivialité dans une ambiance festive avec animations, musique, jeux, ateliers ludiques d’activités physiques adaptées … !

Médaille et ravitaillement final offerts à tous les participant.e.s

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Céline au 06 79 49 51 06 ou Camille au 06 63 13 97 73

Pour les enfants et adultes en situation de handicap mental et / ou psychique

Coorganisé par le Métropole Trail Nature de Villeneuve d’Ascq, Padel pour Tous, l’association Xtraordinaire.

Base de loisir Jean Yves cousteau Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 49 51 06 »}]