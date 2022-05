Trail Pom’Haies Vergers, édition 2022 Cambremer, 16 octobre 2022, Cambremer.

Trail Pom’Haies Vergers, édition 2022 Cambremer

2022-10-16 07:45:00 07:45:00 – 2022-10-16

Cambremer 14340 Cambremer

ÉDITION 2022

Programme

A partir de 7h30 :

Accueil, retrait des dossards au stade C. Bisson à Cambremer

Inscription pour la marche sur place.

Départ de la course, depuis le bourg de Cambremer à 9h00 pour le 27 kms et 9h30 pour le 16 kms.

ATTENTION, le départ est situé à ~10 mn à pied du parking et du lieu de retrait des dossards.

Podium de chaque course juste après l’arrivée du dernier concurrent de chaque course.

Ravitaillement

Pour le 16 kms, un seul ravitaillement en eau est prévu sur le parcours.

Pour le 27 kms, trois ravitaillements en eau sont prévus sur le parcours.

Un ravitaillement est prévu à l’arrivée des deux courses.

Trail en semi auto suffisance.

Attention, afin de préserver l’environnement, aucun gobelet ne sera distribué, pensez à prendre le vôtre.

Accompagnateurs

Pour des raisons de sécurité, les suiveurs à vélo et à pied sont interdits.

Récompenses

Un lot sera remis à chaque coureur.

Des lots seront également remis aux 3 premiers coureurs accédant au podium (Scratch H/F).

Toilettes

Des toilettes sont à votre disposition sur le site de départ-arrivée.

Hébergements

Si vous recherchez un hébergement pour le week-end ou pour la semaine d’avant ou après la course, vous trouverez de nombreuses offres de gîtes et chambres d’hôtes en suivant le lien suivant, site de Cambremer.

Parkings

Une aire de stationnement est prévue au stade, sur le site de retrait des dossards/d’arrivée des courses.

Néanmoins, nous vous encourageons à privilégier le covoiturage afin de limiter le nombre de véhicule sur le site, mais aussi de participer à limiter l’empreinte écologique de notre course

Roulons ensemble, courons ensemble

ao2c@orange.fr +33 2 31 62 27 24 http://www.trailpomhaiesvergers.fr/

