2022-05-01

Créée par un noyau de copains, l’association REDEG 29 use ses semelles sur les routes Plourinoises depuis 1998. Très vite, ses rangs se sont étoffés. Aujourd’hui fort de ses 120 adhérents, le club est représenté dans de nombreuses courses de la région.

Association dynamique, elle est à l’origine de deux rendez-vous trail :

– ENTRE CHIEN ET LOUP se court le 1er samedi soir de l’année au Cloître St-Thégonnec.

– AN HENCHOU TREUZ, ” les chemins de traverse” en Breton, est organisé chaque 1er mai sur Plourin-lès-Morlaix (21km départ à 9h30

et 12km départ à 9h25)

