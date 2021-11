Plouaret Plouaret Côtes-d'Armor, Plouaret Trail Plouaret – Vieux Marché Plouaret Plouaret Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trail Plouaret – Vieux Marché Plouaret, 10 juillet 2022, Plouaret. Trail Plouaret – Vieux Marché Plouaret

2022-07-10 09:30:00 – 2022-07-10

Plouaret Côtes d’Armor Plouaret Venez découvrir la nature de la vallée du St Ethurien et du Leguer.

Venez découvrir la nature de la vallée du St Ethurien et du Leguer.

Distance 18km et 8,5 km.

Distance 18km et 8,5 km.

