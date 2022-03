Trail Pibeste-Intégral : Reconnaissance Argelès-Gazost, 9 avril 2022, Argelès-Gazost.

Trail Pibeste-Intégral : Reconnaissance Place du Foirail ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-04-09 – 2022-04-09 Place du Foirail ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

RAPPEL : Le PIBESTE INTEGRAL est un évènement de course à pied en montagne organisé par LES MONTAGNARDS ARGELESIENS.

Au programme, 2 parcours :

– INTEGRALE DES MOUFLONS, 24km / 1750m+

– BALCONS DES GAHUS, 12km / 400m+

Un parcours exigeant, parfois pentu et technique, en forme de défi face au Pibeste, pour se tester mais aussi profiter des magnifiques paysages qu’offrent ce pic emblématique de la Bigorre.

> INTEGRALE DES MOUFLONS / Distance = 24km / Dénivelé = 1750m+

– Un parcours a la portée de tous mais suffisamment exigeant pour permettre aux plus sportifs de s’amuser, se dépenser et s’affronter en profitant des points de vue sur notre superbe Vallée des Gaves.

> BALCONS DES GAHUS / Distance = 12km / Dénivélé = 400m+

RECO PARCOURS : INTEGRALE

Et en bonus :

Test Shoes HOKA avec Foulées PAU BEARN, Magasin de Running

Test lunettes JULBO avec Optîka 65

.

Plus d’infos à venir (horaire, lieu de Rdv…)

pibeste.integral@gmail.com +33 6 02 29 78 99

Place du Foirail ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

