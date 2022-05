Trail pédagogique en forêt Rives-en-Seine, 15 mai 2022, Rives-en-Seine.

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15 11:00:00 11:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime

C’est un Rendez-vous du Parc inédit que Julien Chesnel, chargé de mission forêt filières bois au Parc, vous propose. Les joggeurs du dimanche matin, qui apprécient s’oxygéner les poumons en forêt sont les premiers concernés par cette animation. En effet, l’objectif est d’informer et d’expliquer le travail mis en œuvre par les gestionnaires forestiers, tout en courant ! Le départ est prévu depuis MuséoSeine, le parcours fera une boucle d’une dizaine de kilomètres autour de Rives-en-Seine, avec une arrivée devant la maison de la rando et du trail. Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux joggeurs non débutants, capables de courir une dizaine de kilomètres, tout en discutant.

+33 2 35 37 23 16 https://www.pnr-seine-normande.com/evenement-trail-pedagogique-en-foret-1932.html

