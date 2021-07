Oudon Oudon Loire-Atlantique, Oudon TRAIL OUDON Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon Loire-Atlantique EUR Le Dimanche 4 Juillet 2021 l’école Saint-Joseph de Oudon organise un Trail Off « sans classement » avec 2 parcours de 10 km et 21 km, ainsi que 3 courses pour les enfants. Le certificat médical est obligatoire de moins de 1 an pour les courses de 10 et 21 km. Toutes les courses partiront et arriveront sur le site du domaine de la Pilardière à Oudon.

Départ à 10h00 pour les 2 courses adultes. Pour les courses enfants:

De 3 à 5 ans. 9h15. Environ 300m.

De 6 à 9 ans. 9h30. Environ 600m.

