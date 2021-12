Hillion Hillion Côtes-d'Armor, Hillion Trail Nocturne – La Folle Néteï Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le samedi 8 janvier 2022, l'association "Entre dunes et bouchots" vous donne rendez-vous pour la 10e édition de "La Folle Néteï", course nocturne au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc. Un événement sur mesure pour les amoureux de la nature puisque la quasi-totalité du parcours se déroule sur le GR®34, mythique sentier des douaniers au plus près de la mer. Dans une ambiance très ludique, dépassez-vous et faites vous plaisir à la lueur de vos frontales sur un parcours semé d'embûches : ponts de singe, escalier de bottes, toboggan, douves du château… Sensations garanties ! Sur inscription. Parcours proposés et programme détaillé à venir (sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires) http://www.trail-hillion.fr/

