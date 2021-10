Trail nocturne Hénanbihen, 20 novembre 2021, Hénanbihen.

Trail nocturne 2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20 Salle des Fêtes 6 Rue Jean-baptiste Corbel

Hénanbihen Côtes d’Armor Hénanbihen

À partir de 14 h, deux randonnées de 8 et 15 km, quatre courses pour les enfants allant de 600 mètres pour les plus jeunes (nés en 2016-2017) jusqu’à 2,4 kilomètres pour les plus grands (nés en 2007-2008).

À 16 h 15, course nature de 8 km.

À 18 h, Trail nocturne de 15 km.

Restauration possible sur place.

Le bénéfice de cette journée sportive sera réparti entre les associations de parents d’élèves de l’école Saint-Joseph, La fondation Cœur & recherche et Le sémaphore de la côte d’Émeraude.

trail.stjohenanbihen@gmail.com http://trailhenanbihen2019.ikinoa.com/

