12 2 courses prévues 9,8 et 15 km, avec cadeaux pour chaque participant. Podium pour les 3 premiers Femmes et Hommes sur les 2 courses avec de beaux cadeaux. Gros ravitaillement à l’arrivée, et comme d’habitude boissons chaudes dont notre flip qui fait Fureur chaque année ! Il y aura également une buvette et de la restauration chaude avec le Traiteur Gérald Carville sur place. Sans oublier les flambeaux ainsi que les feux d’artifice sur le parcours.

1€ sera reversé à l’association de Lutte contre le cancer.

