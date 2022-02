Trail nocturne du Béout Omex, 19 février 2022, Omex.

Le Sprint Trail Nocturne du Béout emprunte les sentiers sur les hauteurs du village d’Omex. C’est une épreuve dynamique et courte qui offre une succession de montées et descentes sur des chemins et single joueurs. Il faudra soigner les nombreuses relances si vous cherchez le chrono, la promesse d’une bataille animée et sans répits qui vous maintiendra dans la zone rouge jusqu’à l’arrivée. Du format Sprint !

Pour les coureurs moins aguerris, ce format Sprint Trail vous permettra de découvrir un circuit accessible et varié dans l’univers si particulier de la vallée de Batsurguère et du massif du Béout by Night.

Pour des raisons sanitaires évidentes (qui ne nous facilitent pas la vie), nous ne pourrons pas vous proposer l’emblématique soirée d’après course, nous avons aussi fait le choix sur cette distance de ne pas installer de ravitaillements. Mais pas de panique, vous ne repartirez pas sans quelque chose de chaud à boire et à manger !

Inscription sur le site de notre partenaire Pyrenées Chrono. Le retrait des dossards se fera le samedi 19 février 2022 à partir de 16 h et ce jusqu’à 30 mn avant le départ de l’épreuve.

Aucune inscription le jour de la course.

350 dossards attribués / 13€

Contact Endurance 65 aux coordonnées ci-dessous.

65endurance65@gmail.com +33 6 08 07 86 42

