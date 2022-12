TRAIL NOCTURNE DES CALLUNES Ban-de-Sapt Ban-de-Sapt Ban-de-Sapt Catégories d’évènement: BAN DE SAPT

Vosges Ban-de-Sapt Défiez-vous à l’occasion du trail nocturne des Callunes. Plusieurs parcours vous sont proposés : La Fort’iche : un trail de 26 kms avec un dénivelé positif de 975m La Callunette : un trail de 12 kms avec un dénivelé positif de 490m

Une randonnée de 10 kms à partir de 10h avec repas le midi.

Inscriptions sur www.courirvosges.com Début des trails à 18h30. Pour la randonnée, RDV à partir de 13h30 traildescallunes@gmail.com +33 6 15 39 52 95 http://www.courirvosges.com/ Ban-de-Sapt

