Vermand Aisne Vermand 10 Trail découverte 3ème édition !

Course 16km ou 8km (licence ou certificat médical d’aptitude à la course à pied obligatoire)

Marche 8km

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Organisé par le Comité des Fêtes de Vermand Prévoir une lampe frontale.

Inscription en mairie. Trail découverte 3ème édition !

Inscription en mairie. s.heloire@orange.fr +33 6 71 87 40 98 http://www.vermand.fr/ Trail découverte 3ème édition !

