TRAIL NOCTURNE DE BASSAN Bassan, 3 décembre 2022, Bassan.

TRAIL NOCTURNE DE BASSAN

Avenue D’Espondeilhan Bassan Hérault

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03

Bassan

Hérault

Venez participez à la 6ème édition du trail nocturne de Bassan!

Dans une ambiance sportive et festive, laissez-vous happer par la nuit et le froid, équipés de vos lampes frontales.

Une marche nordique de 6 km, un parcours de 2 km pour les enfants, un trail de 12 et un trail de 18 km pour les plus grands, sont au programme de la soirée.

dernière mise à jour : 2022-11-17 par