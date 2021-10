Trail Nocture Halloween Saint-Divy, 30 octobre 2021, Saint-Divy.

Trail Nocture Halloween 2021-10-30 – 2021-10-30

Saint-Divy Finistère Saint-Divy

Cette 9ème édition organisée par le club Courir à Saint-Divy se déroulera le samedi 30 octobre 2021.

Deux distances sont proposées au départ de la salle OMNISPORTS à Saint-Divy :

– 8,5 km départ à 19h30 (tarif 7 euros + 0,70 € de frais d’inscription Klikego)

– 15,5 km départ à 19h (tarif 8 euros + 1,00 € de frais d’inscription Klikego)

Récompenses (paniers garnis) pour les podiums. Le meilleur déguisement recevra une récompense.

Les ingrédients essentiels comme les précédentes éditions seront au rendez vous : bonne humeur, convivialité. Nous n’attendons plus que les traileurs motivés ! L’occasion pourquoi pas de venir déguisé ?

Les conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives liées à la COVID-19 (retrait des dossards, ravitaillement). En plus d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition, le Pass-Sanitaire est obligatoire également.

MATÉRIELS OBLIGATOIRES

– Lampe frontale

– Sifflet

fred.laot@laposte.net +33 6 33 77 33 37

