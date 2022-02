Trail N’Loue Mouthier-Haute-Pierre, 15 avril 2022, Mouthier-Haute-Pierre.

Trail N’Loue Mouthier-Haute-Pierre

2022-04-15 – 2022-04-17

Mouthier-Haute-Pierre Doubs Mouthier-Haute-Pierre

135 EUR Le relief de la Haute Vallée de la Loue propose une gamme de sentiers et de paysages variés : alternance de single et GR, en sous bois, le long de crêtes, de nombreux belvédères, des cascades, des gorges, des sources… 4 courses au programme :

– Un Tour en Terre de Loue (37 km + 33 km), une course sur deux jours et en binôme.

– Le Trail des Sources (18 km), comptant pour le Championnat de France de Trail Universitaire.

– Le Trail du Moine (32 km)

– Le Trail des Guilloux (12 km).

trailnloue@gmail.com https://trailnloue.com/

Le relief de la Haute Vallée de la Loue propose une gamme de sentiers et de paysages variés : alternance de single et GR, en sous bois, le long de crêtes, de nombreux belvédères, des cascades, des gorges, des sources… 4 courses au programme :

– Un Tour en Terre de Loue (37 km + 33 km), une course sur deux jours et en binôme.

– Le Trail des Sources (18 km), comptant pour le Championnat de France de Trail Universitaire.

– Le Trail du Moine (32 km)

– Le Trail des Guilloux (12 km).

Mouthier-Haute-Pierre

dernière mise à jour : 2022-01-22 par