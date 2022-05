Trail Navailles-Angos, 7 mai 2022, Navailles-Angos.

Trail Navailles-Angos

2022-05-07 – 2022-05-07

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques Navailles-Angos

7 7 EUR Venez participer à notre premier trail qui passe dans Navailles-Angos exclusivement avec une découverte de notre beau village.

Rendez-vous dans le centre du village pour 2 courses : une marche et une course enfant.

17h : trail de 18 km.

17h20 : trail ou marche de 10 km.

19h : course enfants 1,2 km.

Une buvette sera mise en place ainsi que des grillades pour compléter la soirée.

+33 6 72 42 20 51

CPE Navailles Angos

Navailles-Angos

