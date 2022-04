TRAIL NAUTIQUE JUILLET Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

TRAIL NAUTIQUE JUILLET Cherbourg-en-Cotentin, 30 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin. TRAIL NAUTIQUE JUILLET route du becquet Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

2022-07-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-30 16:30:00 16:30:00 route du becquet Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin Manche À la lumière des pistes de ski en montagne, nous vous proposons une déclinaison en mer.

Vous prendrez le départ tous ensemble au coté des meilleurs sportifs nautiques de la région.

À la lumière des pistes de ski en montagne, nous vous proposons une déclinaison en mer.

Vous prendrez le départ tous ensemble au coté des meilleurs sportifs nautiques de la région.

Un parcours en pleine mer avec différents niveaux vert, bleu ou rouge. Le trail est ouvert aux kayaks, surf skis pirogues, SUP, avirons de mer, nageurs, prones, palmeurs, …. Venez vivre cette expérience, autour de cette belle fête du nautisme.

cotentin.kayak@wanadoo.fr +33 2 33 22 59 59 https://www.cotentinkayak.fr/

route du becquet Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

