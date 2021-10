Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges TRAIL – MONTÉE DE LA MADELEINE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges 14 EUR La montée de la Madeleine est une course en montagne avec un départ à Géoparc Saint-Dié-des-Vosges et une arrivée au Col du Haut-Jacques qui emprunte des sentiers dans le massif de la Madeleine, dont 98% de parcours nature.

Deux épreuves :

Course en montagne : distance : 14 km, dénivelé positif : 700 m. Tarif : 14 €

Trail Nordique : pour marcheurs, randonneurs… (pas de dossard, pas de chronométrage), distance : 10 km, dénivelé positif : 500 m. Tarif : 6 €

Une navette gratuite par bus est mise en place pour le retour des concurrents depuis l’arrivée jusqu’au départ à Géoparc.

Parcours intégralement balisé.

Pas de douche à l’arrivée.

Limité à 500 coureurs.

Pas d’inscription sur place, inscription en ligne uniquement ! http://www.trailleurs.fr/ Association Tr’Ailleurs dernière mise à jour : 2021-10-01 par

