Trail Millevaches Monédières 13ème édition Bugeat, samedi 20 avril 2024.

Pour la 13ème édition, le Millevaches Monédières Raidlight Trail partira de Bugeat et arrivera à Treignac.

Au programme

53km D+2200 Départ 9h30 C’est LE parcours emblématique du MMT avec la montée du Puy de la Monédière, du Suc au May et sur le Plateau de Millevaches.

25km D+800 Trail et Marche Nordique (départ Pradines à 12h)

13km D+300 Trail + Marche Nordique + Challenge Entreprises (départ Treignac à 11h)

13km D+200 Randonnée (départ Treignac à 9h)

Retrait des dossards à Bugeat à partir de 14h le vendredi 19 avril au foyer rural de Bugeat.

Pas d’inscription sur place, arrêt des inscriptions le jeudi 18 .

Début : 2024-04-20 08:00:00

fin : 2024-04-20

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

