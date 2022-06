Trail Martigues Carro

Trail Martigues Carro, 2 octobre 2022, . Trail Martigues Carro

2022-10-02 – 2022-10-02 Retrait des dossards dès 8h pour un départ à 9h.

12h : Remise des récompenses sur le port.



2 ravitaillements sur le parcours.

1er ravitaillement au 9ème km : Pomperie Baumanière

2ème ravitaillement au 19ème km : Col de la Gatasse.

Arrivée en bord de mer.



Récompenses : 1 tee shirt technique à chaque arrivant.

Des lots de valeurs, des coupes aux 3 premiers hommes et femmes puis aux 3 premiers de chaque catégories.

Plus 3 gros lots de valeur tirés au sort. Un trail de 27km 800D+ de Martigues à Carro, à allure libre. Partez du centre-ville de Martigues pour rejoindre les collines alternant sentiers, single et DFCI. Retrait des dossards dès 8h pour un départ à 9h.

12h : Remise des récompenses sur le port.



2 ravitaillements sur le parcours.

1er ravitaillement au 9ème km : Pomperie Baumanière

2ème ravitaillement au 19ème km : Col de la Gatasse.

Arrivée en bord de mer.



Récompenses : 1 tee shirt technique à chaque arrivant.

Des lots de valeurs, des coupes aux 3 premiers hommes et femmes puis aux 3 premiers de chaque catégories.

Plus 3 gros lots de valeur tirés au sort. dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville