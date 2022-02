TRAIL MARIE MARVINGT 2022 Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: Moselle

Stiring-Wendel Moselle Stiring-Wendel 3ème édition du trail Marie Marvingt. Au programme, une marche de 10km- 600 D+. Plus de renseignements sur https://www.facebook.com/TrailMarieMarvingt/

et au 06.20.99.03.62 Inscription: https://njuko.net/tmm2022/select_competition

Tarif : 10€ Retrait des dossards : le 05/03/2022 de 15h à 17h à Intersport et le 06/03/2022 jusqu’à 15min avant le départ au COSEC celine.usai57@gmail.com +33 6 20 99 03 62 https://www.facebook.com/Trailcidffcmsea/ Trail Marie Marvingt

