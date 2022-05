Trail : Lo Trefuelh de Montelhs Monteils, 22 mai 2022, Monteils.

Trail : Lo Trefuelh de Montelhs Monteils

2022-05-22 – 2022-05-22

Monteils Aveyron Monteils

– Départ du Trail 10 km 10H00

-Départ Rando 10 km 10H05

– Repas à partir de 12H

REGLEMENT :

– Course nature à allure libre sur sentiers et chemins balisés, ouverte à partir de la catégorie junior et cadet. Elle demande une bonne condition physique et des qualités techniques spécifiques à ce type d’épreuve.

– Ravitaillement au km 5 environ.

– L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’épreuve pour des raisons de sécurité.

– Vous pouvez vous inscrire à l’avance avec le bulletin ci-dessous ou sur place . Remise des dossards à partir de 9h00. Se munir d’épingles à nourrice.

– Les 3 premiers seront récompensés selon les catégories Homme ou Dame.

Droits d’inscription :

10 € pour le Trail

3€ pour la Rando

18 € avec le repas

COURSE JEUNE

Départ 11H30 sur un parcours de 800 m

inscription sur place gratuite

organisée avec le soutien de l’association des parents d’élèves

LA RANDO

Droits d’inscription : 3 € la Rando et 11 € avec le repas

Départ en groupe à partir de 10H05.

Rando de 10 km idem trail.

9ème édition.

– Départ du Trail 10 km 10H00

-Départ Rando 10 km 10H05

– Repas à partir de 12H

REGLEMENT :

– Course nature à allure libre sur sentiers et chemins balisés, ouverte à partir de la catégorie junior et cadet. Elle demande une bonne condition physique et des qualités techniques spécifiques à ce type d’épreuve.

– Ravitaillement au km 5 environ.

– L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’épreuve pour des raisons de sécurité.

– Vous pouvez vous inscrire à l’avance avec le bulletin ci-dessous ou sur place . Remise des dossards à partir de 9h00. Se munir d’épingles à nourrice.

– Les 3 premiers seront récompensés selon les catégories Homme ou Dame.

Droits d’inscription :

10 € pour le Trail

3€ pour la Rando

18 € avec le repas

COURSE JEUNE

Départ 11H30 sur un parcours de 800 m

inscription sur place gratuite

organisée avec le soutien de l’association des parents d’élèves

LA RANDO

Droits d’inscription : 3 € la Rando et 11 € avec le repas

Départ en groupe à partir de 10H05.

Rando de 10 km idem trail.

Monteils

dernière mise à jour : 2022-04-08 par