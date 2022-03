TRAIL LM PETITS PAS Gennes-Longuefuye, 6 mars 2022, Gennes-Longuefuye.

8 12 EUR Le Trail LM Petits Pas vous propose six parcours : – un de 1 km pour les 5 à 11 ans (inscription sur course enfant) – un de 4 km pour le 12 à 15 ans (inscription sur course enfant) – un de 6 km (16 ans et +) – un de 11 km (16 ans et +) – un de 25 km (18 ans et +) – un de 11 km pour la randonnée pédestre Le Trail LM Petits Pas est un “trail nature”. Sur le 25 km et 11 km vous parcourez la campagne Gennoise, Longuefuyenne et Ruilléenne. Vous découvrirez sur votre parcours les Chemins pédestres, champs, forêts, Châteaux situés sur ces trois communes. Parce que c’est un trail, vous courrez la quasi-totalité du parcours dans des chemins, des champs, et bien d’autres endroits tenus au secret. Sur le 6 km et 4 km, vous courez également sur la quasi-totalité du parcours par les chemins pédestres de Gennes sur Glaize et de Longuefuye. Les Trails 25km, 11 km et 6km seront chronométrés par puce collés directement sur le dossard. Les dossards auront une couleur différente suivant la distance choisie. Un Challenge Équipe est organisé pour le club/association ainsi que pour la famille/amis la mieux représenté. Il récompensera l’équipe qui sera la plus représentée sur les parcours du 25km, 11 km et 6km (majeure uniquement) A gagné, 1/2 mètres de bière de chez nos amis V&B!!!!!!!!!! (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) Alors venez nombreux, pour vous faire plaisir, découvrir de nouveaux paysages et bien sur, soutenir une très belle cause. Les inscriptions seront également possibles le matin même sur place sous réserve des places disponibles à prévoir +2 euros pour les parcours 25,11 et 6 kms.

Retrait des dossards possible la veille soit le samedi AM de 14h à 17h chez l’entreprise ROMET à Gennes Sur Glaize.

La participation à ce trail nécessite la présentation d’un pass sanitaire valide, le pass sanitaire sera à présenter le jour du trail, soit au retrait du dossard, soit à l’entrée du sas des coureurs. Ces modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Le Trail LM Petits Pas est organisé en faveur de l’association LM Petits Pas de Longuefuye qui vient en aide à deux adorables garçons, Luca et Marius âgés de 14ans.

