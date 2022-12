TRAIL: LES TERRASSES DU LODÉVOIS Lauroux Lauroux Lauroux Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Lauroux 15 EUR Organisé depuis 2009, le Trail des Terrasses du Lodévois est au coeur d’un pays exceptionnel, dans le Lodévois entre le plateau du Larzac et le lac du Salagou, dans ses villages pittoresques et sa nature riche!

Le trail des terrasses du Lodévois propose 5 parcours:

– 47km

– 30km

– 14km

– Un handi trail

