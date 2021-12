TRAIL LES TERRASSES DU LODEVOIS Celles, 30 avril 2022, Celles.

TRAIL LES TERRASSES DU LODEVOIS Celles

2022-04-30 – 2022-05-01

Celles Hérault Celles

Venez participer à la 12e bis édition du Trail Les Terrasses du Lodévois. Un trail technique et sauvage entre Salagou et Larzac.

Partir à la découverte du Lac du Salagou, avec un départ du Village de Celles pour le 15 km du samedi.

Dimanche, comme chaque année un nouveau site de départ, c’est au village de Poujols que nous vous attendons pour les départs du 27 et 47 km.

Sans oublier : l’handi trail, le kid’s trail et le village sport nature !

SPIRIDON

Celles

dernière mise à jour : 2021-12-15 par OT LODEVOIS ET LARZAC