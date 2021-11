Plouarzel Plouarzel Finistère, Plouarzel Trail les Ribines de l’Aber Ildut IV Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel Finistère Les parents d’élèves de l’école ARZMAEL de Plouarzel organisent le 05 décembre 2021 le trail des Ribines de l’aber Ildut. Ce trail aux parcours inédits car tracé sur des terrains privés, permettra aux coureurs de sillonner les rives de l’Aber Ildut ainsi que les sentiers de la commune.

Un passage atypique est également au rendez-vous avec la traversée de l’étable ainsi que la salle de traite d’une des exploitation agricole bordant les parcours.

Plusieurs circuits sont proposés avec un 8, 15 et 24 km.

Les parents d'élèves de l'école ARZMAEL de Plouarzel organisent le 05 décembre 2021 le trail des Ribines de l'aber Ildut. Ce trail aux parcours inédits car tracé sur des terrains privés, permettra aux coureurs de sillonner les rives de l'Aber Ildut ainsi que les sentiers de la commune.

Un passage atypique est également au rendez-vous avec la traversée de l'étable ainsi que la salle de traite d'une des exploitation agricole bordant les parcours.

Plusieurs circuits sont proposés avec un 8, 15 et 24 km.

Les enfants pourrons également prendre part à cette manifestation en prenant le départ d'un des circuits proposés de 500 m à 2500 m, adaptés à l'age de ces futurs champions. https://www.klikego.com/inscription/les-ribines-de-laber-ildut-ed-iv-2021/course-a-pied-running/1531902866229-3?tab=-1

