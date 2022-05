Trail “Les Moulinades en Quercy Blanc” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 18 septembre 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Trail “Les Moulinades en Quercy Blanc” Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-09-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-18

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170

14 EUR Départ et Arrivée à Castelnau-Montratier, place du Foirail, devant la salle des fêtes.

A partir de 8 h 00 : Accueil et Retraits dossards (pas d’inscription le matin )

9 h 00 : Trail de Don Quichotte 28 km D+1100m (14€)

9 h 15 : Randonnée 12 km (8€)

9 h 30 : Trail des Moulins 12 km D+400m (12€)

10 h 00 : Trail du Pech 5 km D+200m (8€)

10 h 30 : Trail Enfants de 1 km et 3 km (gratuit)

12 h 00 : Début de remise des récompenses

12 h 30 : Vin d’honneur & Animation

Restauration sur inscription : Assiette produits locaux (10€ adulte et 5€ enfant)

Réservation T-Shirt technique spécifique “Trail Moulinades” (10€)

Cadeaux offerts à tous les participants coureurs et marcheurs (Bouteille de vin ou pot de miel)

Récompenses des finalistes au scratch (Corbeilles et filets garnis de produits locaux )

Nombreux lots au tirage au sort durant le déroulement des courses (Affichage des N° gagnants)

Inscriptions uniquement en ligne ou chez nos partenaires

Jusqu’au samedi 17 Septembre 20h sur internet

https://www.quercysportnature.fr/



Du lundi 12 au Samedi 17 septembre 18h chez nos partenaires

Spar à Castenau-Montratier

Decathlon à Montauban

VéloClic à Cahors

Des parkings spécifiques sont mis à disposition des participants

Des douches sont disponibles à proximité du site, Salle des Sports

Service d’Assistance Médicale sur site

L’association Quercy Sport Nature, organise un trail inscrite au challenge ADCPHS. Plusieurs circuits partant du village de Castelnau-Montratier et reliant par une boucle les moulins à vent de Castelnau, Boisse et Ramps à travers chemins, pistes et sentiers pleine nature, déclinés en 5, 12 et 28 km avec une randonnée de 12 km sont proposés. Des trails pour les enfants de 1 km et 3 km suivant l’âge sont également programmés.

Cette année ce sont trois circuits inédits qui font leur apparition: Le Pech, Les Moulins et Le Don Quichotte.

Remise des récompenses et buvette, restauration pour tous après course.

+33 6 84 96 85 87

Quercy Sport Nature

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

