Trail Les Foulées O2 l’air petit terrain de football Plourivo, dimanche 1 septembre 2024.

Trail dans les bois de Penhoat-Lancerf. Premiers départ à partir de 9h. 3 courses de 8, 13 et 24 km + course baby de 1km. Randonnée pédestre sur le circuit des 8 ou 13 km. Petite restauration sur place à l’issue de la course. .

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-09-01 14:00:00

petit terrain de football Route de Kerjean

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne association.o2lair@gmail.com

