Lot Tarifs :

-12 km : 12.00 €

-25 km : 15.00 €

Cadeau de bienvenue, ravitaillements, une soupe chaude et une bière offerte à l’arrivée. Retrait des dossards :

Sur place : le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 7h30 à 9h15 => Description parcours, ravito et heures de départs : Les bâtons sont autorisés. Sur le 12 Km (réel : 11,807 km pour 553 m D+) 3 ravitaillements complets, départ 10h00 Sur le 25 Km (réel : 26,245 km pour 1308 m D+) 5 ravitaillements complets, Départ 09h30 Rendez-vous le 20 février pour le trail les collines du diable à Cahors. Ce trail en pleine nature, avec 90% de single tracks, vous fera découvrir les sentiers typiques des coteaux de Cahors, les anciennes vignes et ses murets, les points de vue sur la boucle de Cahors, la traversée du légendaire pont Valentré, le passage à la croix Magne, les cazelles et autres surprises. Pour plus de renseignements et d’informations pratiques : http://www.trailcollinesdudiable.fr/ ou par mail : CLO46000@gmail.com CLO46000@gmail.com ©pixabay

