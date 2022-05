Trail Les Bours Six Côtes Bours, 20 mai 2022, Bours.

Trail Les Bours Six Côtes Bours

Bours Pas-de-Calais

Bours A votre agenda, le trail “Les Bours Six Côtes”, c’est ce jeudi 26 mai !

Au programme :

• Trail de 10 et 20 km à partir de 10 h

• Marche de 10 km à 9 h 30

• Course enfants à 11 h

• Stands sur le thème du bien-être et du sport

• Activité autour du donjon organisée par Ternois COM : activités et animations sportives médiévales de 9h à 13h

http://lesboursixcotes.org/

dernière mise à jour : 2022-05-10 par