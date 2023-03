Trail Les 3 Monts Mairie de Tourrette-Levens Tourrette-Levens Tourrette-Levens Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

2023-05-20

Alpes-Maritimes Tourrette-Levens Le trail « Les 3 Monts » est une épreuve par étapes : le Mont Chauve, le Mont Cima et le Mont Macaron.



Solo : 42 KMS / 2600 D+

Relais à 3 : 42 KMS / 2600 D+

MONT CHAUVE : 17 KMS / 950 D+

MONT CIMA : 10 KMS / 800 D+

MONT MACARON : 15 KMS / 850 D+

