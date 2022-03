Trail Le Dernier Homme Debout 2022 Malay-le-Grand Malay-le-Grand Catégories d’évènement: Malay-le-Grand

Yonne

Trail Le Dernier Homme Debout 2022 Malay-le-Grand, 12 mars 2022, Malay-le-Grand. Trail Le Dernier Homme Debout 2022 Malay-le-Grand

2022-03-12 11:50:00 – 2022-03-13 23:00:00

Malay-le-Grand Yonne Malay-le-Grand 45 45 EUR Niché à Malay le Grand, le site comporte tous les ingrédients pour un défi à la hauteur de votre préparation. Un départ de la salle des fêtes, trois côtes, autant de descentes, un joli panorama au terrain de parapente puis vous apercevez la ligne. Vous venez de finir le premier tour en moins d’une heure, vous pouvez repartir pour 23 tours, 177 kms, 5980 m de D+. Une seule condition : franchir la ligne en moins de 60 minutes ! ldhdsens@gmail.com https://ledernierhommedebout.run/ Niché à Malay le Grand, le site comporte tous les ingrédients pour un défi à la hauteur de votre préparation. Un départ de la salle des fêtes, trois côtes, autant de descentes, un joli panorama au terrain de parapente puis vous apercevez la ligne. Vous venez de finir le premier tour en moins d’une heure, vous pouvez repartir pour 23 tours, 177 kms, 5980 m de D+. Une seule condition : franchir la ligne en moins de 60 minutes ! Malay-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Malay-le-Grand, Yonne Autres Lieu Malay-le-Grand Adresse Ville Malay-le-Grand lieuville Malay-le-Grand Departement Yonne

Malay-le-Grand Malay-le-Grand Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malay-le-grand/

Trail Le Dernier Homme Debout 2022 Malay-le-Grand 2022-03-12 was last modified: by Trail Le Dernier Homme Debout 2022 Malay-le-Grand Malay-le-Grand 12 mars 2022 Malay-le-Grand Yonne

Malay-le-Grand Yonne