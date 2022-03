Trail : Le casse-pattes des tourbières – 4° édition Clarens Clarens Catégories d’évènement: Clarens

Hautes-Pyrénées

Trail : Le casse-pattes des tourbières – 4° édition à la Mairie CLARENS Clarens

2022-05-22

Clarens Hautes-Pyrénées Clarens – Trail 21 km – 650m D+

– Trail 11 km – 250m D+

– Marche non chronométrée – 11 km – 250m D+ INSCRIPTIONS

http://www.pb-organisation.com CONTACT

Tel: 06.15.17.43.38

Tel: 06.15.17.43.38

Mail: pierrickcastet@wanadoo.fr https://fr-fr.facebook.com/LeCassePattesdesTourbieres/

