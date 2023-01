TRAIL « LA SAUTA ROC » Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert

TRAIL « LA SAUTA ROC » Saint-Guilhem-le-Désert, 11 février 2023, Saint-Guilhem-le-Désert . TRAIL « LA SAUTA ROC » D4 Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

2023-02-11 09:00:00 – 2023-02-11 13:00:00 Saint-Guilhem-le-Désert

Hérault Dans le cadre du Challenge des 4 « Trails Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2023 » :

Venez participer à la course « la Sauta Roc »

Course la « Petite Sauta Roc » : 12 km, le samedi 11 février

Course la « Sauta Roc » : 26 km, le dimanche 12 février, parcours entre sentiers sauvages et GR avec le passage de 3 cols, la course commence dans le village de Saint-Guilhem-le-désert pendant 2 km avant d’attaquer la partie trail. Restauration sur place. Dans le cadre du Challenge des 4 « Trails Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 2023 », le trail « la Sauta Roc » est proposé sous forme de deux courses, la « Petite Sauta Roc » et la « Sauta Roc » Kelly Serre

Saint-Guilhem-le-Désert

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert Autres Lieu Saint-Guilhem-le-Désert Adresse D4 Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Ville Saint-Guilhem-le-Désert lieuville Saint-Guilhem-le-Désert Departement Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-guilhem-le-desert/

TRAIL « LA SAUTA ROC » Saint-Guilhem-le-Désert 2023-02-11 was last modified: by TRAIL « LA SAUTA ROC » Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert 11 février 2023 D4 Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault