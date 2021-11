Trail La Pont’Oise Pont-Sainte-Maxence, 27 novembre 2021, Pont-Sainte-Maxence.

Trail La Pont’Oise Pont-Sainte-Maxence

2021-11-27 – 2021-11-27

Pont-Sainte-Maxence Oise Pont-Sainte-Maxence

5 5 Course nature nocturne : 8, 15, 25 kms et course enfants 600m et 1,2 km.

Tarifs inscriptions en ligne :

25 km – 19 euros (à partir de la catégorie Espoirs)

15km – 15 euros (à partir de la catégorie Cadets)

8Km – 10 euros (à partir de la catégorie Minimes)

Randonnée 10 km 5 euros

Courses enfants / Jeunes 2 euros : 600 m ou 1.2 Km.

Gymnase la Salamandre et la foret d’Halatte

Inscription sur le site www.adeorun.fr ou https://la-pontoise.adeorun.com/infos

Rens. 03 44 53 12 75.

+33 3 44 53 12 75

Pont-Sainte-Maxence

