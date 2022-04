TRAIL « LA PISTOLE VOLANTE » Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas Catégories d’évènement: Hérault

L'association Védas Endurance propose le dimanche 1er mai, avec le concours de la Ville Saint Jean de Védas, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, le Trail de la Pistole Volante. Deux courses de 16,6 km 280 m D+ et 5 km, sur de nouveaux parcours, ainsi que des courses enfants : 1,5 km pour les poussins et 3 km pour les benjamins, sont programmées au départ du gymnase de la Combe.

