Trail la Navaillaise Navailles-Angos, samedi 27 avril 2024.

Trail la Navaillaise Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous dans le centre du village pour 3 courses. Les 3 circuits passent exclusivement dans le village de Navailles-Angos. Les 3/4 des circuits se font à travers bois et champs en évitant un maximum les routes pour faire en sorte de vous faire découvrir le village. Douche, restauration et buvette sur place.

16h15 marche de 11,5 km D+310.

16h30 marche de 6,5 km D+230

16h45 course de 18 km D+500.

17h course de 11,5 km D+310

17h10 course de 6,5 km D+230.

18h40 course enfants. .

Début : 2024-04-27 16:15:00

fin : 2024-04-27

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpe.navailles@gmail.com

