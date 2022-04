TRAIL LA COURTCOOLIENNE L’Huisserie L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

L’Huisserie Mayenne 16 EUR 3 courses au programme et une animation pour les enfants : > La majus’cool : Trail de 26 km passant dans le Bois de l’Huisserie et le long du Halage de la Mayenne. Vous pourrez ainsi découvrir les sentiers vallonnés du Bois et longer les bords de la Mayenne avec ses écluses. Départ à 8h30. > La minus’cool : Trail de 14 km qui se déroule seul ou en relais (vous ferez donc 7km par participants dans le second choix). Vous aurez le plaisir d’arpenter le Bois également et le halage. Départ à 9h. > La nordi’cool : Épreuve de marche nordique de 14km également suivant le même parcours que la minus’cool. Départ à 8h30. > La Kids’cool : Course de 2 km ouverte aux enfants de 5 à 12 ans, qui se déroulera à 11h. Retrait des dossards : Le 11/06/2022 au magasin Go Sport de Saint Berthevin de 14h à 18h30.

