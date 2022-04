TRAIL LA COURSE DES SEIGNEURS – 49KM

2022-05-21 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-21 Le trail la Course des Seigneurs prendra son départ le Samedi 21 Mai 2022 à 6h00 du village de Cucugnan, elle va vous transporter entre 3 bastions cathares.

Ce trail de 49km et 3200mD+ va vous faire parcourir des sentiers hors du commun. les3vents@hotmail.fr +33 6 86 35 87 95 dernière mise à jour : 2022-04-11 par

