TRAIL LA COURSE DES SEIGNEURS – 32KM

TRAIL LA COURSE DES SEIGNEURS – 32KM, 21 mai 2022, . TRAIL LA COURSE DES SEIGNEURS – 32KM

2022-05-21 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-21 Le trail la Course des Seigneurs prendra son départ le Samedi 21 Mai 2022 à 7h00 du village de Cucugnan, Un parcours superbe, varié sous toutes ses formes avec l’ascension du Château de Peyrepertuse et les crêtes de la serre!!!

Ce trail de 32km et 2100mD+ va vous faire parcourir des sentiers hors du commun. dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville